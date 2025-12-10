Secondo chi indaga le vittime accertate sino ad ora sono 3 ma le indagini sono tutt'ora in corso.

E’arrivata la condanna definitiva per Ubaldo Manuali l’uomo accusato di aver compiuto violenze fisiche e abusi su almeno tre donne tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 la sentenza al termine di un’indagine dei Carabinieri dopo la denuncia di una donna che aveva incontrato l’uomo online.

Netturbino 61enne condannato per violenze

Ubaldo Manuali, 61 anni di professione netturbino aveva compiuto le violenze tra settembre 2022 e gennaio 2023. Il giudizio del giudice sugli atti ha stabilito per l’uomo una condanna a 9 anni e 10 mesi di reclusione.

Come riporta Leggo.it L’uomo è già in carcere da settembre 2023 per questi capi d’imputazione e vi resterà sino a luglio 2032.

La sentenza conferma la condanna ricevuta in primo grado.

Riprendeva le vittime con il telefono cellulare

Gli stupri si sono verificati nella periferia di Roma, in particolare a Capranica, Riano e Mazzano Romano. L’uomo drogava le donne, poi le violentava, riprendendo gli atti all’insaputa delle vittime.

Le donne finite nelle sue grinfie sono almeno 3 ma il numero potrebbe purtroppo allungarsi. Si teme infatti che possano esserci ulteriori sviluppi, i Carabinieri confidano infatti che, vedendo l’esito, altre donne che lo abbiano incontrato decidano di denunciare i suoi comportamenti.