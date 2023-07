Alcuni droni ucraini hanno attaccato Mosca. Sono stati danneggiati due grattacieli e una persona è rimasta ferita.

Droni ucraini attaccano Mosca: danneggiati due grattacieli, un ferito

Durante la notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio alcune esplosioni hanno interessato la città di Mosca. Inizialmente non era chiaro se si trattasse di un attacco di droni, che in seguito è stato confermato. Sergei Sobyanin, sindaco della capitale, ha spiegato che l’attacco ha danneggiato le facciate di due grattacieli. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che l’Ucraina ha attaccato Mosca con almeno tre droni d’attacco “kamikaze”. Un drone è stato abbattuto dalle difese aeree nel distretto di Odintsovo, mentre gli altri due sono stati soppressi dai sistemi di guerra elettronica.

Una persona è rimasta ferita per l’esplosione avvenuta in un edificio di Mosca, a causa dell’attacco dei droni. Lo ha riferito l’agenzia russa Tass, citando i locali servizi di emergenza. “Una guardia di sicurezza è rimasta ferita in un edificio Oko-2 a seguito dell’esplosione. I vetri dal primo al quarto piano sono stati distrutti a seguito di un attacco di droni” ha dichiarato la fonte. Fortunatamente non ci sono vittime. L’aeroporto della capitale Vnukovo è stato chiuso agli arrivi e alle partenze a causa dell’incidente.

Droni ucraini attaccano Mosca: sventato l’attacco in Crimea

“Stanotte è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con venticinque velivoli senza pilota su oggetti nel territorio della penisola di Crimea” ha dichiarato il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Ria Novosti. Secondo Mosca, i 25 droni Uav ucraini sono stati neutralizzati dalla difesa aerea russa, senza feriti e danni.