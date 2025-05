Un nuovo trend tra i viaggiatori italiani

Negli ultimi anni, sempre più italiani hanno scelto Dubai come meta privilegiata per i loro viaggi, specialmente durante i ponti primaverili. Questa città degli Emirati Arabi Uniti non è solo un centro commerciale e culturale, ma è diventata un simbolo di lusso e opulenza. Il clima caldo, le strutture all’avanguardia e i servizi di alta qualità sono solo alcune delle ragioni che spingono i benestanti italiani a visitare questa affascinante metropoli.

Il lusso a portata di mano

Dubai offre una gamma di opzioni di soggiorno che possono far girare la testa. Per chi è disposto a spendere cifre da capogiro, è possibile affittare appartamenti lussuosi con vista mozzafiato sui grattacieli. Recentemente, un servizio televisivo ha mostrato un appartamento in vendita per 8 milioni di euro, completo di ogni comfort, dal salotto alla cucina. Queste sistemazioni non sono solo un luogo dove pernottare, ma vere e proprie esperienze di vita.

Attività esclusive per i turisti

Oltre al soggiorno, Dubai offre una vasta gamma di attività esclusive. Tra queste, spicca la possibilità di affittare ville all’interno di strutture di lusso, come i campi da golf di Donald Trump, dove il costo può arrivare fino a 20.000 euro a settimana. Gli ospiti possono godere di servizi premium, tra cui sale cinema private e piscine. Inoltre, la zona di West Beach è un’altra attrazione, con golf car che trasportano gli ospiti dalle strutture ricettive alle splendide spiagge.

Yacht di lusso e esperienze indimenticabili

Non si può parlare di Dubai senza menzionare gli yacht extralusso. Queste imbarcazioni, che sembrano veri e propri appartamenti galleggianti, offrono aree living e Jacuzzi, rendendo ogni momento a bordo un’esperienza indimenticabile. Affittare uno di questi yacht ha un costo che parte da 1.500 euro all’ora, ma per un weekend intero, il prezzo può salire fino a 50.000 euro. Queste esperienze esclusive sono il sogno di molti viaggiatori in cerca di avventure uniche.