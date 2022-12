Due adolescenti trovati morti assieme in Francia, forse un suicidio concordato

Orrore in Francia, dove due adolescenti sono stati trovati morti assieme, forse a causa un suicidio concordato.

I cadaveri sono stati trovati da alcuni potatori dell’area verde del campus ai margini di una foresta, I corpi erano quelli di due apprendisti del liceo Agro-Campus. Il ritrovamento è avvenuto nella prima ore del mattino del 14 dicembre mentre gli operatori si preparavano a tagliare i rami degli alberi lungo la Route des Princesses, nella foresta tra Saint-Germain-en-Laye e Poissy.

Ad un certo punto nella vegetazione sono apparsi i corpi senza vita di due adolescenti di 15 anni. Da quanto si apprende i due erano scappati dalle rispettive abitazioni, lunedì sera per l’uno, martedì mattina per l’altro, ed erano cercati dalla polizia. Da allora i loro genitori non avevano più avuto loro notizie.

Gli inquirenti e la pista del suicidio

Una fonte degli inquirenti ha spiegato: “Secondo le prime osservazioni fatte sul posto, non c’è stato alcun intervento di terzi.

Stiamo andando piuttosto su un suicidio. Erano amici per essere stati educati per un periodo insieme nello stesso liceo”. La polizia di Saint-Germain-en-Laye ha relazionato al magistrato che ha disposto le autopsie. I cadaveri non presentavano lesioni fisiche visibili e nessuna arma è stata trovata nelle vicinanze.