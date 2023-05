Una bella storia che arriva dalla Sicilia, dove due giovani salvano un neonato guidati al telefono dagli operatori del 118: da quanto si apprende a Palermo Fabio Agnello e Loredana Guercio compiono un miracolo di tenacia e sangue freddo e praticano le manovre di primo soccorso a un neonato di soli 7 giorni. I fatti sono accaduti nel quartiere Borgo Nuovo dove i due vivono assieme al piccolo che hanno salvato.

Due giovani palermitani salvano un neonato

Gli operatori del 118 al telefono hanno detto loro cosa e come fare in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. E lo storico? Il papà del neonato è uscito in strada, in via Centuripe, con in braccio il figlio ed ha lanciato una disperata richiesta di aiuto: “Sta morendo, aiutatemi”. A quel punto il 24enne, Fabio Agnello e la cugina Loredana Guercio hanno preso tra le braccia il neonato cercando di capire cosa stesse accadendo. Dopo aver chiamato il 118 il giovane ha preso contatto con i medici della sala operativa che, al telefono, hanno guidato i due.

“Momenti molto forti e tanta tensione”

Tutto questo mentre a razzo arrivava un’ambulanza con il medico di rianimazione. Il personale sanitario ha visitato il piccolo che è stato poi trasportato in ospedale. E c’è la conferma: le manovre eseguite dai due cugini hanno di fatto salvato la vita al bambino. Ha spiegato la donna: “È stata un’esperienza incredibile sono stati momenti molti forti e pieni di tensione. E stato bellissimo riuscire a salvare insieme ai medici il neonato”.