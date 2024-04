Due incendi a Roma: persone evacuate

Momenti di panico a Roma, a causa dello scoppio di due incendi diversi, uno in zona Don Bosco e l’altro a Trigoria.

Roma, incendio a Trigoria: fiamme in un palazzo

Un incendio è scoppiato in via Mario Vinciguerra, a Trigoria. A causa delle fiamme divampate in un palazzo, centinaia di persone sono state costrette ad uscire dalle proprie abitazioni. La metà di loro non ha potuto rientrare per l’inagibilità del palazzo. “Abbiamo vissuto un incubo, c’era gente che urlava ‘brucia tutto’, siamo dovuti scappare nel cuore della notte” hanno raccontato alcuni residenti a Il Messaggero. L’incendio si sarebbe scatenato a causa di un corto circuito, ma le indagini sono in corso.

Gli inquilini della palazzina sono riusciti a mettersi in salvo, ad eccezione di un uomo anziano che per le esalazioni di fumo è stato trasportato dal 118 nel Campus Biomedico. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Roma, incendio in un condominio in via Figliolini

Poche ore prima dell’incendio a Trigoria, sono divampate le fiamme anche in un condominio di via Figliolini. In questo caso i danni sono stati meno ingenti e tutti i condomini sono rientrati nelle proprie abitazioni. A scatenare le fiamme probabilmente è stato un corto circuito di un congelatore. A lanciare l’allarme è stato un condominio che è rientrato a casa e ha sentito un odore di bruciato.