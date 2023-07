Orrore in un bagno dell’asilo nido del centro medico Northwestern Memorial Hospital di Streeterville, a Chicago. Alcuni addetti alle pulizie hanno scoperto i cadaveri di due neonate avvolti in un sacco della spazzatura. Il sospetto è che possa essersi trattato di un caso di aborto clandestino.

Usa, trovati i cadaveri di due neonate nella spazzatura

Gli abitanti dello Stato americano dell’Illinois sono sconvolti dalla notizia del ritrovamento di due neonate in un sacco della spazzatura. La macabra scoperta è avvenuta durante le pulizie degli ambienti di un asilo nido a Chicago, un’area specifica del complesso medico del Northwestern Memorial Hospital di Streeterville.

Gli operai della squadra di pulizie stavano igienizzando gli ambienti nel bagno del campus. Alle ore 19 circa del 6 luglio hanno trovato per caso i corpicini delle due neonate avvolti in un sacco nero della spazzatura.

Il ritrovamento delle due neonate è stato confermato in seguito da un comunicato della polizia di Chicago. “La polizia di Chicago – si legge dalla nota ufficiale – sta conducendo indagini dopo che due neonate sono state trovate morte nel bagno di un centro per l’infanzia a Streeterville. Le bambine erano in un sacco della spazzatura. Non respiravano quando sono arrivati i primi soccorritori”.

Il decesso delle creature appena venute alla luce è stato certificato dai medici legali del Lurie Children’s Hospital, che hanno eseguito l’autopsia.

Un aborto clandestino?

Le indagini degli agenti si stanno concentrando su una donna che nella giornata è stata soccorsa nella stessa struttura del Northwestern Memorial Hospital per curare delle ferite che ora risultano sospette.

La donna potrebbe aver subito violenze, o essere stata costretta ad abortire clandestinamente.

Il problema degli aborti negli Stati Uniti è un tema molto sentito. Un gruppo di ricerca dell’Istituto Guttmacher, che si batte per i diritti delle donne e per un aborto tutelato, stima che solo nel 2020 negli Usa si siano registrati almeno 930mila casi di aborto certificati e con pratiche legali.

Tuttavia il 24 giugno 2022 l’America ha protestato contro la decisione della Corte Suprema di porre fine alla tutela del diritto all’aborto, consentendo a ciascun singolo Stato di regolarsi autonomamente. Da quel momento si è intensificato il fenomeno migratorio verso questo Stato dell’Illinois (dove l’aborto è consentito). Le strutture sanitarie rischiano il collasso, mentre gli aborti con pratiche clandestine o illegali potrebbero aumentare.