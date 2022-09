Due ragazze, di 20 e 22 anni, si sono accoltellate a Napoli durante una lite per un ragazzo conteso.

Due ragazze di 20 e 22 anni si accoltellano a Napoli per “aggiudicarsi” un fidanzato conteso

A Napoli, in piazza Carlo III, è scoppiata una lite molto animata per motivi passionali, nata per un ragazzo conteso. Due giovani ragazze si sono accoltellate a vicenda. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la lite si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15, tra due ragazze di 20 e 22 anni. Una delle due si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i sanitari hanno riscontrato una ferita d’arma da taglio ad una mano.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, a cui la 22enne ha raccontato di aver avuto una lite per motivi passionali. Poco dopo, anche la ragazza di 20 anni si è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale del centro storico per alcune ferite da arma da taglio. Entrambe sono state dimesse con prognosi di 15 e 7 giorni. Indacini in corso da parte della Polizia di Stato, per determinare le motivazioni dietro la lite e la dinamica che ha portato al ferimento delle ragazze.