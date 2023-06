Due senzatetto nei "Bassifondi" di Trash Secco e i D'Innocenzo

Roma, 10 giu. (askanews) – “Bassifondi”, diretto dall’artista e videomaker Trash Secco e sceneggiato dai fratelli D’Innocenzo, arriva nei cinema il 15 giugno. E’ la storia di un’amicizia tra due senzatetto, raccontata in maniera sfumata, poetica, a volte rude, a tratti struggente. Romeo e Callisto, interpretati da Gabriele Silli e Romano Talevi, hanno due caratteri opposti ma condividono una vita sulle sponde del Tevere.

Il regista ha scritto questa storia 15 anni fa, i D’Innocenzo l’hanno aiutato a renderlo un film che parla di un’amicizia forte come un amore e di sentimenti che forse non riguardano solo due homeless. “Lo spettatore si ritrova come a sbirciare la vita di un altro, e mentre lo fa si ritrova a guardare dentro se stesso. E’ una cosa che io cerco di fare costantemente nella vita, anche se è una cosa molto difficile e massacrante a volte!”.

Quella dei due senzatetto è una vita feroce, che spaventa e commuove. “Tutto ciò che riguarda le asprezze dei personaggi in qualche modo, non in maniera descrittiva, letteraria, ci appartenevano nel profondo. Come ci appartiene la contraddizione. E quindi è stato un incontro stupendo”.

“Credo che questo film abbia in sé innegabilmente una grandissima luce. E sia un film che quando l’ho visti mi ha dato una grandissima speranza nei confronti di quello che possiamo essere quando smettiamo di guardare nel modo che il mondo vorrebbe che noi facessimo”.