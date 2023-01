Si sono verificate due sparatorie a Half Moon Bay, una città a sud di San Francisco, in California.

Il bilancio è di 7 vittime, mentre una persona è stata arrestata.

Due sparatorie in California: 7 morti

Le sparatorie in America non si fermano. Ce ne sono state altre due a Half Moon Bay, una città a sud di San Francisco, in California. Il bilancio è di 7 vittime. Successivamente una persona è stata arrestata. Una sparatoria è avvenuta alla Mountain Mushroom Farm, sulla Highway 92, a Half Moon Bay. Una fonte ha dichiarato alla stazione televisiva locale KGO che quattro persone sono state uccise, mentre una quinta, ferita, è stata portata in condizioni critiche allo Stanford Medical Center.

La seconda sparatoria è avvenuta in una fattoria di trasporto di riso nel blocco 2100 di Cabrillo Highway South, a 5 miglia di distanza dalla prima. In questa sparatoria sono morte altre tre persone.

Un uomo è stato arrestato

Poco dopo le 16.30, ora locale, un uomo è stato arrestato. Il sospettato è sotto custodia degli agenti, che lo hanno trovato nel parcheggio di una stazione di polizia nelle vicinanze. L’uomo in questione è il 67enne Zhao Chunli.

Le vittime sono contadini cinesi. “È stato fermato senza problemi e l’arma recuperata. Non c’è alcuna minaccia per la comunità” ha dichiarato la polizia. I motivi di questo folle gesto non sono ancora noti.