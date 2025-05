Una straordinaria festa per due gemelli centenari, Paola e Paolo Anzidei, a Bagno a Ripoli.

Una celebrazione speciale per due centenari

Bagno a Ripoli, un comune fiorentino, ha vissuto un momento di grande gioia e celebrazione per il centenario di due gemelli, Paola e Paolo Anzidei. Nati lo stesso giorno, i due centenari hanno spento insieme le loro duecento candeline, circondati dall’affetto di amici e parenti. La festa si è svolta a Paterno, una frazione del comune, dove circa quaranta persone si sono riunite per onorare questo traguardo straordinario.

Un legame indissolubile

Nonostante le circostanze che li hanno portati a vivere separati, Paola e Paolo mantengono un legame profondo. Paolo vive con l’assistenza di una badante, mentre Paola risiede in una residenza per anziani a Fiesole, insieme al marito Adolfo, anch’esso novantottenne. La gioia di rivedersi dopo un anno è stata palpabile, e i due centenari hanno dimostrato di essere più vivaci che mai, divertendo i presenti con il loro spirito e il loro senso dell’umorismo.

Storie di vita e resilienza

Le storie di Paola e Paolo sono ricche di esperienze e sfide. Paolo, ex rappresentante di articoli di abbigliamento, ha vissuto momenti drammatici durante la Seconda guerra mondiale, quando fu catturato dai tedeschi e costretto a lavorare come manodopera coatta. La sua determinazione lo portò a fuggire e a tornare a Firenze, un viaggio che richiese giorni di cammino. Paola, d’altro canto, ha dedicato la sua vita al lavoro in una lavanderia, contribuendo alla vita della comunità locale.

Un riconoscimento speciale

La festa non è stata solo un momento di celebrazione personale, ma anche un riconoscimento pubblico. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Francesco Pignotti e dall’assessore Sandra Baragli, ha consegnato ai gemelli Anzidei una targa commemorativa per il loro straordinario traguardo. Il sindaco ha scherzato sui social, attribuendo il segreto della longevità all’aria buona di Bagno a Ripoli, sottolineando l’affetto e la stima che la comunità nutre per i due centenari.

Questa celebrazione non è solo un tributo a due vite straordinarie, ma anche un invito a riflettere sulla bellezza dei legami familiari e sull’importanza della comunità nel sostenere i propri membri, specialmente in momenti significativi come questo.