Duino, esce di strada e finisce contro il muretto: ferita una ragazza

Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Duino, nella provincia di Trieste, dove un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della sua automobile finendo a sbattere contro un muretto. Ad avere la peggio è stata la ragazza di 16 anni che era a bordo con lui.

Duino, ragazzo si schianta con una Bmw: ferita una 16enne

Erano circa le ore 12:30 di oggi, venerdì 24 marzo, quando un ragazzo a bordo della sua Bmw e per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto fino a finire a sbattere violentemente contro un muretto. In quel momento il giovane si trovava all’imbocco della strada che conduce in centro al paese, all’altezza della sala bowling di Duino.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

A bordo della Bmw nel momento dell’incidente non c’era solo il 21enne, ma anche una ragazza di 16 anni originaria di Trieste. La ragazzina, seduta sul posto del passeggero, ha riportato delle ferite non gravi ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari per fare tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute sono buone e non è in pericolo di vita. Il guidatore, invece, è uscito illeso dalla botta.