Sicilia da record. Provincia di Enna, circa 4.500 abitanti e 170 metri sul livello del mare: il comune di Catenanuova detiene, assieme a quello di Floridia (SR), il primato di città più calda d’Europa. Il 20 agosto 1999 nel comune si arrivò a 48,5 gradi. Alle ore 16 di domenica 16 luglio 2023 il termometro ha segnato il termometro 44,7.

Perché a Catenanuova fa così caldo?

Nuccio Daidone, ottantatreenne proprietario di una storica pasticceria della zona, ha commentato ai microfoni di Repubblica: «Sulla carta siamo 4.500, ma i presenti sono appena 2.800. Continuo a sognare nuovi dolci la notte, l’ultima mia creazione è una pasta di mandorle al mandarino. L’assaggi. Sa dove sono costretto a prendere il mandarino, che è uno dei simboli della Sicilia? A Palermo, perché qui gli alberi di questo frutto li tagliano, gli agricoltori dicono che non conviene più produrli». Alla domanda sul caldo asfissiante di questi giorni Daidone ha risposto: «Non prendiamocela col caldo. Negli anni Cinquanta a Catenanuova avviarono una grande speculazione edilizia costruendo con mattoni di tufo. E oggi quelle case sono invivibili».

Le soluzioni all’orizzonte

La volontà della nuova giunta di riempire la città di alberi trova ostacolo nelle casse comunali: «Dobbiamo fare i conti con le risorse limitate che abbiamo trovato, speriamo nel sostegno della Forestale per allargare il grande parco sopra la città, che nel tardo pomeriggio e la sera diventa il rifugio per tutta la comunità» spiega l’assessore al Bilancio Carmelo Di Marco. Impegnato da anni in un comitato per la difesa dell’ambiente, lo stesso ha chiesto una delega al sindaco Antonio Impellizzieri per l’installazione di un grande impianto fotovoltaico, così da mettere a disposizione dell’intera comunità l’energia elettrica prodotta. Sarebbe questo un valido modo per abbattere le bollette della luce, particolarmente salate a Catenanuova insieme alle tariffe dell’acqua che «a 4,5 euro a metro cubo, sono le più care della Sicilia» (altro record insieme a quello del caldo).