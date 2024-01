L’avvocato Bruno Segre è morto oggi a 105 anni. L’uomo, nato a Torino nel 1918 è stato noto, oltre che per la sua professione di legale, soprattutto per essere stato un convinto antifascista, attivo negli anni della Resistenza.

Morto Bruno Segre: la vita del partigiano

Giornalista, avvocato e partigiano. Nato a Torino il 4 settembre 1918 da un padre ebreo, la vita di Bruno Segre non è sempre stata facile. L’uomo si era laureato in legge nel 1940, ma proprio a causa delle origini del genitore e delle Leggi Razziali attive in quegli anni in Italia, non aveva potuto esercitare per qualche anno. Tra il 1942 e il 1944 fu arrestato un paio di volte, sempre nel capoluogo piemontese, uscendo però in poco tempo dal carcere. Verso la fine della guerra, Segre fu attivo nella Resistenza e noto per essere parte dei partigiani.