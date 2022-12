Addio a Joseph Ratzinger.

Il papa emerito è morto questa mattina all’età di 95 anni secondo quanto riportato da fonti Vaticane. Da tempo, l’ex Pontefice era molto malato, proprio pochi giorni fa il suo successore, Papa Francesco, aveva chiesto ai fedeli di pregare per lui.

La conferma della scomparsa del papa Emerito Benedetto XVI è giunta da parte del direttore della sala stampa vaticana, che ha confermato anche l’orario del decesso dell’ex Pontefice:

In base a quanto confermato dalle fonti vaticane, a partire da lunedì 2 gennaio il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per l’ultimo saluto da parte dei fedeli.

Ecco il comunicato stampa ufficiale.

Declaration of the Director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.

Further information will be provided as soon as possible.”

— Holy See Press Office (@HolySeePress) December 31, 2022