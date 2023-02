È morto Pio d'Emilia: addio al giornalista di SkyTg24

Giuseppe De Bellis ricorda Pio d'Emilia, il giornalista di SkyTg24 morto in Asia.

Si è spento in Asia, dove era corrispondente per SkyTg 24, il giornalista Pio d’Emilia.

Aveva 68 anni e si trovava a Tokyo, città in cui viveva. Ad annunciare la sua morte e a ricordarlo è stato il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis.

È morto il giornalista Pio d’Emilia

La morte di Pio d’Emilia ha lasciato senza parole i suoi colleghi, i suoi familiari e i suoi conoscenti. A ricordarlo e a dare la triste notizia è stato il suo direttore Giuseppe De Bellis che ha usato queste parole:

“Curioso e coraggioso, ogni volta che c’era una crisi internazionale, anche molto distante da Tokio (città in cui è deceduto), lui era pronto a partire. Era dotato di quel grado di sana incoscienza che è anima di un certo modo di fare giornalismo, era il tratto più visibile di Pio: non era soltanto professione, era un modo di stare al mondo, coinvolto e coinvolgente“.

Poi ha aggiunto:

“Tantissime le sue inchieste, ma l’avventura di cui andava più fiero è “Fukushima, a nuclear story“, il suo viaggio attraverso il Giappone colpito dalla catastrofe nucleare del reattore di Fukushima. Progettava altri viaggi, altre storie”.

Perché d’Emilia aveva scelto di lavorare in Asia

Il perché fosse proprio in Asia lo ha spiegato sempre De Bellis. D’Emilia la considerava ormai casa e l’aveva scelta tanti anni fa, “quando l’estremo Oriente era una area poco battuta dalla stampa europea, figurarsi da quella italiana“.

La sua scelta fu anche motivata “un pò per fiuto giornalistico un po’ per provocazione culturale“. De Bellis, per concludere il suo ricordo del collega, ha poi detto: