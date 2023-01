Lutto nel mondo dell’informazione, morto Ludovico Di Meo: addio all’ex direttore di Rai 2

L’ex direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo, è improvvisamente molto dopo essersi sottoposto a un intervento alle coronarie.

Il drammatico annuncio è stato diffuso da dall’emittente di San Marino: dal 2021, il giornalista era direttore generale di San Marino RTV.

Si è spento all’età di 63 anni il giornalista Ludovico Di Meo. Oltre a essere stato autore e conduttore televisivo, Di Meo ha svolto anche il ruolo di direttore di Rai 2 per circa due anni, nel 2021, poi, è diventato direttore generale di San Marino RTV.

A dare la notizia della prematura dipartita dal giornalista è stata proprio l’emittente di San Marino.

“Nei giorni scorsi Di Meo si era sottoposto ad un’operazione alle coronarie”, si legge nella nota diffusa. “Dimesso dall’ospedale e tornato a casa, il direttore della nostra emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario”.

Carriera

Nato nel 1959, Di Meo aveva cominciato a lavorare in Rai nel 1985.

In questo contesto, era diventato redattore del programma Italia Sera per poi passare a Unomattina. Dopo essere entrato a far parte della redazione del Tg1 del mattino, si era spostato a Telemontecarlo, ma era infine ritornato al Tg1.

Al giornalista venne affidato il compito di annunciare l’attacco alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001.

La notorietà televisiva del 63enne è legata soprattutto a Mai Dire Gol, programma targato Mediaset. Al tempo in cui Di Meo era alla conduzione di Unomattina, divenne involontariamente protagonista di alcuni momenti cult che riguardavano il format della Gialappa’s Band, entrando nei cuori dei fan della trasmissione.