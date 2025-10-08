Bianca Berlinguer e È sempre Cartabianca: collegamento a Bologna tra momenti di tensione e aggressioni alla troupe.

La libertà di stampa e il diritto all’informazione si scontrano sempre più spesso con manifestazioni di violenza e intimidazione durante le dirette televisive. L’episodio avvenuto a Bologna ieri sera, martedì 7 ottobre, che ha coinvolto la troupe di È sempre Cartabianca, ne è un esempio evidente: un collegamento in diretta trasformato in momento di tensione, minacce e aggressioni fisiche da parte di alcuni manifestanti.

La vicenda solleva interrogativi importanti e la reazione della conduttrice Bianca Berlinguer è stata immediata.

È sempre Cartabianca, giornalista aggredito in diretta

Durante la puntata del 7 ottobre del programma È sempre Cartabianca, la troupe televisiva è stata protagonista di un episodio di violenza a Bologna. L’aggressione è avvenuta durante un corteo non autorizzato in solidarietà con la Palestina, proprio mentre una nuova Flotilla tentava di rompere l’assedio marittimo su Gaza.

La squadra, impegnata in un collegamento, è stata circondata da alcuni manifestanti con il volto coperto, che hanno rivolto insulti e minacce fino a spintonare l’operatore. Il giornalista Matteo Calzaretta ha raccontato che la situazione era “abbastanza complessa”, mentre alcuni attivisti gli intimavano di interrompere le riprese, urlando frasi come “Mer**, parlate del genocidio!” e “Levati dal c****”. Nonostante le pressioni, Calzaretta ha tentato di difendere il diritto all’informazione, affermando: “È libertà di informazione anche questa”.

È sempre Cartabianca, giornalista aggredito in diretta: la reazione di Bianca Berlinguer

In studio, la conduttrice Bianca Berlinguer ha mostrato preoccupazione, invitando il collega a fermarsi e valutare la situazione, ribadendo: “Non vorrei che avessi problemi”. La tensione ha costretto la troupe ad allontanarsi per evitare conseguenze più gravi, mentre le forze dell’ordine bloccavano il corteo in Piazza Nettuno.