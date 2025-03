“È Sempre Mezzogiorno” è uno dei programmi di punta di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. Ogni giorno, prima del TG delle 13, porta in tavola ricette, curiosità e momenti di intrattenimento, conquistando un vasto pubblico affezionato. Tuttavia, negli ultimi tempi, la trasmissione è finita al centro delle polemiche: molti telespettatori, soprattutto sui social, hanno espresso il loro malcontento per la presenza di un ospite fisso, ritenendo che non dovrebbe far parte della prossima edizione. Il dibattito è più acceso che mai.

Il successo di “È Sempre Mezzogiorno”

​”È Sempre Mezzogiorno” è un programma televisivo italiano di genere talk show culinario, varietà e game show, in onda su Rai 1 dal 28 settembre 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30, con la conduzione di Antonella Clerici.

Il format, caratterizzato da un’atmosfera accogliente e familiare, è molto apprezzato dal pubblico, che lo segue con affetto e lo commenta attivamente sui social. Il programma ha registrato ascolti significativi sin dal suo esordio. Ad esempio, nella stagione 2024, ha raggiunto una media del 17% di share, pari a 1.600.000 telespettatori, con picchi del 18,36% di share e 1.812.000 spettatori nella puntata del 3 ottobre 2024.

“È Sempre Mezzogiorno”, caos sull’ospite fisso: insulti dal pubblico

Il malcontento ruota attorno alla figura di Alfio Bottaro. È entrato a far parte del cast di È Sempre Mezzogiorno nel 2020 e, dopo aver superato il provino, è diventato una presenza fissa nella trasmissione. Nel programma, Alfio si occupa di diverse mansioni, affiancando la conduttrice nelle attività quotidiane e partecipando ai giochi. Tuttavia, negli ultimi tempi, la sua presenza in studio è stata oggetto di critiche da parte di alcuni telespettatori.

Antonella Clerici ha più volte spiegato il motivo della sua permanenza e, nonostante le polemiche, molti apprezzano la sua allegria, rendendo improbabile un suo addio. Tuttavia, c’è chi continua a ritenerlo superfluo, sottolineando che la sua presenza non sia davvero necessaria.