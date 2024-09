Attimi di sorpresa e commozione durante una recente puntata del celebre programma di Rai1.

È Sempre Mezzogiorno: Sospesa la Diretta, Antonella Rivela: ‘Ho Visto Una Persona’”

Verso la fine della diretta, la conduttrice Antonella Clerici ha vissuto un momento di difficoltà, cercando di mantenere il controllo, ma visibilmente emozionata. Durante lo svolgimento del gioco dei cinque indizi, la Clerici ha improvvisamente bloccato la trasmissione, catturando l’attenzione del pubblico con un insolito sorriso.

Antonella ha confessato di aver visto qualcuno dietro le telecamere e, con un’espressione emozionata, ha detto: “Ho visto una persona”. Subito dopo, ha spiegato che quella persona le era particolarmente cara. Rivolta verso la telecamera, ha inviato un bacio e pronunciato un caloroso “Grazie”.

E’ sempre mezzogiorno, bloccata la diretta. Antonella: “Ho visto una persona”

Il “misterioso” ospite che aveva suscitato tanta emozione non era altro che Stefano Coletta, ex direttore di Rai1, figura fondamentale per il ritorno della Clerici alla conduzione del programma. “La persona a me molto cara è Stefano Coletta”, ha rivelato Antonella, raccontando come fosse stato lui a credere nel suo ritorno. Ha aggiunto che, nonostante Coletta ora ricopra un ruolo di maggiore responsabilità all’interno dell’azienda, la sua visita l’aveva profondamente colpita.

Le telecamere hanno poi inquadrato l’ex direttore, visibilmente sorridente, insieme ad altri dirigenti presenti in studio. “Non riesco mai a nascondere le mie emozioni, voi lo sapete”, ha concluso Antonella, con quel tocco di autenticità che tanto piace ai suoi fan e che rende ogni puntata unica.