Ecco cosa accade al corpo quando si sta in casa a lungo senza riscaldamento, il Corriere della Sera ha citato un esperimento dell’Università del Galles che dimostra gli effetti di una scelta per molti “quasi obbligata”.

Perché quasi obbligata? Perché fra caro bollette e sterzate normative dovute all’invasione russa dell’Ucraina il governo Draghi ha abbassato la temperatura “legale” a 19 gradi, in pratica quelle consigliata per tenere insieme benessere fisico e rispetto dell’ambiente.

Cosa ci accade senza riscaldamento

Ma senza riscaldamento le cose andrebbero peggio e si determinerebbero temperature dannose per gli esseri umani. La riprova? Il giornalista scientifico della Bbc James Gallagher ha partecipato a un esperimento dell’Università del Galles meridionale.

Lo scopo era studiare gli effetti del freddo sul corpo. E in cosa consisteva? I ricercatori lo hanno messo in una microcamera e hanno abbassato la temperatura fino a dieci gradi, monitorando i parametri vitali. Ha spiegato il professor Damian Bailey: “Dieci gradi è la temperatura media in cui vivranno d’inverno le persone che non possono permettersi di riscaldare le loro case, sembra mite, ma è una vera sfida fisiologica”.

Mantenere i 37 gradi con 18 esterni: una sfida

La temperatura a cui funziona il corpo umano in maniera ottimale è molto più alta, 37 gradi, e mantenerla quando c’è una differenza termica così ampia è dannoso. Il Corsera spiega che “Gallagher ha iniziato l’esperimento a una temperatura di 21 gradi. Quando l’ambiente è stato raffreddato fino a 18 gradi gli si sono letteralmente drizzati i peli del corpo”. C’è un perché e Bailey lo ha spiegato: “La scienza ci dice che 18 gradi sono il punto di svolta in cui il corpo inizia a lavorare per difendere la temperatura interna“.

Uno dei primi stratagemmi che ha il corpo è la vasocostrizione, ecco perché poi le estremità degli arti diventano bianche e fredde. E ci sono altri rischi: il freddo incentiva la sopravvivenza e la diffusione dei virus e indebolisce la nostra risposta immunitaria.