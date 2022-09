Una coppia di pensionati diventa parte di un esperimento per verificare tutto: ecco di quanto è aumentata la spesa degli italiani in un solo anno

In maniera tangibile ma non inverosimile: ecco di quanto è aumentata la spesa degli italiani in un solo anno. L’analisi dell’Istat e una mini inchiesta di Today disegnano un quadro in quietante ma non ancora allarmante. Veniamo ai conti Istat: l’inflazione su base annua è passata dal 7,9% di luglio all’8,4% di agosto, dice l’Istat.

Altroconsumo ha messo in hit i supermercati più convenienti in Italia e indica gli spot di risparmio ma ci sono altre voci.

Quanto è aumentata la spesa degli italiani

La prima è che la vita costa più di quanto non dicano quelli che la vita la descrivono. E Today ha provato a dimostrare il “teorema economico” comparando gli scontrini di due pensionati fra spese fatte un anno e e spese fatte oggi, quando non c’erano guerra e crisi del gas.

La coppia campione vive a Seregno, nel Monzese, ed è composta da marito 85enne con pensione da 1.638 euro al mese e moglie 83enne con pensione minima da casalinga di 524 euro. La bolletta mensile del gas per loro è passata dai 112 euro di agosto 2021 ai 162 euro del 2021, un cupo più 44,6%.

Da Esselunga ieri e da Esselunga oggi

E con l’elettricità? Con una politica sparagnina la loro bolletta è “scesa dai 113 euro di agosto 2020 ai 72 euro di quest’anno”.

Poi c’è stata la “prova scontrino” di un supermercato Esselunga, uno di quelli che Altroconsumo ha indicato come virtuosi in categoria spesa mista. E i dati sono questi, li enuncia Today: “La mattina dell’8 settembre 2021, alle 9.11, i due pensionati hanno pagato 41,28 euro per la loro scorta settimanale”. Ecco, il 7 settembre i due hanno fatto esattamente la stessa spesa, che Today elenca minuziosamente e di cui riportiamo un frame-campione: “Un litro di olio di arachide passa in dodici mesi da 2,79 euro a 3,59 (+28,6%).

Diminuiscono le mele Golden: una confezione da quattro scende da 2,95 euro a 2,11 (-28,5%). Tre pacchi di riso da un chilo aumentano invece da 1,98 euro a 2,18 l’uno (+10,1%)”. E alla fine quanto è costata la spesa 2022? Un anno dopo costa 44,09, con un +6,8% a dirci che tempi grami non sono ancora ma che tempi grami ci aspettano.