EcommerceDay torna dal vivo il 29–30 settembre 2022

EcommerceDay torna in presenza per la sua 11esima edizione a tema (Re)Design Your Future. L’appuntamento è per il prossimo 29 e 30 settembre 2022, in doppia versione: a Torino e online, per chi non può partecipare fisicamente all’evento.

Due giorni di full immersion nel mondo dell’e-commerce e della digital transformation, per lo sviluppo del business online e offline nei settori fashion, luxury, beauty, automotive e food. Tra i brand che saranno presenti all’evento si ricordano Shopify, Tailoor, Lanieri, Reda, HCL, Netsons, Newesis, Hermès, Christian Louboutin e Loro Piana.

Tutti i dettagli di seguito o sul sito EcommerceDay.it.

La promo

I lettori di Notizie.it hanno diritto a uno sconto del 50% per l’acquisto del biglietto FULL EXPERIENCE su https://ecommerceday.it/shop/ utilizzando il codice EcommerceDay/Notizie.it. Il codice non è cumulabile nella stessa transazione e può essere utilizzato per l’acquisto di più biglietti, purché avvenga per un solo biglietto alla volta.

L’evento

Nato da un’idea di Samuele Camatari, EcommerceDay si propone un obiettivo ambizioso: promuovere e sviluppare la diffusione del commercio elettronico nel nostro Paese, fornendo strumenti efficaci e innovativi in linea con l’Open Innovation e la Digital Transformation.

In occasione dell’11esima edizione, l’evento torna dal vivo, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, ma resta comunque anche in versione online per permettere anche a chi non può raggiungere la location di partecipare. Particolare spazio sarà dedicato alla formazione e all’incontro tra aziende e professionisti nel contesto dell’area B2B.