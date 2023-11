Ecomondo: in Italia tariffe dell'acqua troppo basse bloccano investimenti

(Adnkronos Salute) – "Il tema della tariffa è annoso: in bolletta si paga il trasporto, ma

oggi la tariffa è talmente bassa – metà della Francia e circa il 40%

della Germania – che non consente di avere un’adeguata copertura degli

investimenti necessari." Sono le parole di Fabrizio Palermo AD del

Gruppo Acea, durante il convegno “Sfide per imprese e governi in un

clima che cambia” organizzato all'Ecomondo di Rimini. "Si è

sottoinvestito per anni – ha continuato Palermo – quindi è chiaro che

c’è’ anche un tema di recupero degli interventi da realizzare. Oggi un

litro d’acqua del rubinetto costa 0,0025 euro al litro, mentre una

bottiglia d’acqua costa 1 o 2 euro, un valore molto più alto. Il tema

tariffario se non verrà risolto tenderà ad acuirsi nel tempo perché

un’infrastruttura vecchia vedra’ incrementare i costi di gestione e

aumentare la velocità del suo deperimento. Inoltre non consente

l’implementazione delle nuove tecnologie digitali, se non in misura

limitata".