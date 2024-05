Ia, D'Ascenzo (Inail): "Strumento per operare su sicurezza su lavoro in modo efficiente"

Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Le tecnologie e l'intelligenza artificiale sono strumenti a disposizione per operare in materia di prevenzione sulla sicurezza del lavoro in modo efficiente. Ma sempre solo strumenti a disposizione delle persone che devono essere i decisori finali....

Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Le tecnologie e l'intelligenza artificiale sono strumenti a disposizione per operare in materia di prevenzione sulla sicurezza del lavoro in modo efficiente. Ma sempre solo strumenti a disposizione delle persone che devono essere i decisori finali. Noi come Inail abbiamo realizzato e lo presenteremo qui un robot umanoide in grado di sollevare carichi, gradevole nell'interfaccia, realizzazione fatta con l'istituto italiano di tecnologia, e che ha grandi prospettive di utilizzo". Lo ha detto Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail, intervenendo al Festival del lavoro a Firenze.