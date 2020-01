Brand Festival 2020: ad aprile il via alla quarta edizione

Per il quarto anno consecutivo, a Jesi avrà luogo il Brand Festival, l'unico evento che permette di riflettere e discutere sul valore della marca.

Dal 3 al 9 aprile 2020 la città marchigiana di Jesi ospiterà la quarta edizione del Brand Festival, evento ideato da Graziano Giacani, e ormai diventato punto di riferimento per tutti gli attori del mondo del marketing, dell’impresa e dell’intero settore della comunicazione per quanto riguarda il delicato tema dell’identità.

Saranno 7 giorni di confronto e di discussione sul tema dell’identità, vista da un punto di vista personale, aziendale e territoriale. Infatti i tre assi portanti dell’evento, presenti sin dalla sua prima edizione, sono: uomo, impresa e territorio.

Il Brand Festival è un evento unico nel suo genere che sottolinea il legame che si sviluppa tra il brand da una parte, e persone imprese e territorio dall’altra.

In questo contesto si vuole realizzare un dialogo culturale, economico e sociale incentrato sul brand, elemento di fondamentale importanza nel mondo dell’impresa, sopratutto da un punto di vista comunicativo.

Brand Festival: edizione 2020

Nell’edizione del 2020 il gioco sarà il tema principale di tutte le attività. Proprio come fanno i bambini, attraverso il gioco si mette in moto la creatività per poi raggiungere uno stato di meraviglia. Questo sentimento improvviso e gradevole di ammirazione spontanea e intensamente compiaciuta caratterizza gli esseri umani sin dai primi anni di vita, ma spesso nelle fasi di crescita viene messo da parte per fare spazio alla razionalità. D’altronde la creatività è un elemento più che fondamentale sia nel settore della progettazione che in quello della comunicazione.

L’obiettivo del festival è permettere alle persone di mettersi in gioco di nuovo, proprio come facevano da bambini, diventando “portatori di meraviglia”.

Tra gli ospiti tanto attesi dell’edizione 2020 vi è Giovanni Muciaccia, conduttore televisivo del celebre programma Art Attack, che ha accompagnato milioni di bambini e non solo nello sviluppo di una creatività personale nelle fasi di crescita. Ma non è tutto qui: il festival sarà animato da moltissimi altri personaggi appartenenti al comitato scientifico tra cui l’ideatore dell’evento stesso Graziano Giacani, il fondatore di Accademia di Comunicazione Michelangelo Tagliaferri, il presidente Unicom Alessandro Ubertis, il Direttore comunicazione e PR del Dipartimento per l’innovazione e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Daniele Chieffi e, infine, una docente all’Università Roma Tre Sabina Addamiano. Tutti questi personaggi si occuperanno dell’implementazione e della gestione di un dialogo che sarà in grado di ispirare il lavoro di tutti i professionisti.

Alla base vi è la consapevolezza che quello dell’ identità è una questione attuale ed indispensabile per realizzare e veicolare messaggi di marca utili e pertinenti.