Codici sconto online per le farmacie: ecco come risparmiare

Utilizzare i codici sconto per fare acquisti presso le farmacie online può offrire dei vantaggi non indifferenti: tutto quello che c'è da sapere.

L’acquisto di prodotti farmaceutici online è sempre più frequente in Italia. I clienti si stanno rendendo conto che le e-pharmacy possono offrire dei vantaggi non indifferenti rispetto alle farmacie tradizionali, motivo per cui sono sempre più propensi a rivolgersi ai canali digitali, invece di recarsi in negozio.

Uno dei maggiori punti di forza delle farmacie online è la convenienza: queste infatti offrono dei prezzi più bassi perché hanno spese minori da sostenere. A questo proposito, vengono anche ideate strategie volte a rendere l’acquisto ancora più vantaggioso. Nello specifico viene data ai clienti la possibilità di sfruttare i cashback farmacie, particolari codici sconto per ridurre l’importo finale del carrello, oppure per risparmiare sulle spese di spedizione. Questi possono essere applicati prima di completare la procedura di acquisto e di effettuare il pagamento. Sono diversi i codici disponibili e ciascuno di essi ha delle specifiche condizioni di utilizzo.

Cashback: quello che c’è da sapere

Bisogna dunque capire su quali prodotti si possa applicare lo sconto, se è prevista una spesa minima per poterne usufruire ed infine è importante fare attenzione al periodo di validità. Capita spesso infatti che si perda l’opportunità di utilizzare uno sconto solo perché si attende troppo prima di effettuare l’acquisto, facendo così scadere la promozione.

Alcuni codici sconto possono essere applicati solo sui prodotti che non sono già in promozione, altri invece sono ancora più vantaggiosi, perché possono essere utilizzati anche su articoli già scontati, per ricevere così un ulteriore ribasso del prezzo. Sommando la promozione in corso ed il codice sconto si può arrivare ad acquistare dei prodotti di ottima qualità ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Un’altra strategia per risparmiare acquistando online farmaci e prodotti della categoria salute e benessere è quella che prevede di sfruttare il cashback proposto da alcune e-pharmacy. Il termine cashback può essere tradotto letteralmente in italiano con contanti indietro. In pratica il cliente recupera parte di quanto speso, ricevendo di fatto uno sconto sul prodotto.

Per comprendere meglio come funziona il cashback è utile fare un esempio. Un prodotto con costo di 100€, con un cashback del 2%, verrà acquistato sempre a 100 euro ma il cliente riceverà sul proprio account 2€ una volta completato l’ordine.

Molte farmacie digitali hanno implementato un sistema di cashback, il quale invoglia i clienti ad acquistare perché rende loro possibile recuperare parte del denaro speso che verrà poi utilizzato per i successivi acquisti. Come Anche nel caso del cashback è bene leggere le condizioni per capire su quali prodotti si applica e quali sono i termini.

Risparmiare sulle spese di spedizione

Una critica che viene talvolta mossa nei confronti degli acquisti online riguarda le spese di spedizione. Il costo della consegna può variare a seconda delle disposizioni del negozio. Talvolta la consegna è sempre gratuita, altre è necessario raggiungere un importo specifico per non pagarla.

La maggior parte delle farmacie digitali, come detto, propone le spedizioni gratuite a tutti i clienti che raggiungono una spesa minima, oppure che applicano un codice sconto sulle spedizioni. In altri casi il costo della spedizione non può essere azzerato con il codice promozionale, ma può comunque essere ridotto.

Il consiglio dunque è di informarsi sull’eventuale presenza di codici sconto attivi e se possibile di raggiungere la soglia minima per ricevere la consegna gratuita dei prodotti acquistati online, in modo che la spedizione non incida sul costo finale e sulla convenienza dell’acquisto digitale.