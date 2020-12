Grownnectia Awards: l’evento live dell’anno, dedicato all’ecosistema startup

Grownnectia Awards mette in connessione gli startupper con i principali professionisti del settore, sostenendo l’innovazione e il coraggio di portare avanti i propri progetti.

Grownnectia Awards è la novità dell’anno per gli startupper ma anche per tutti coloro che gravitano intorno a questo ecosistema estremamente ricco di continue novità.

Venerdi 4 Dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle 19.00, si terrà l’evento condotto da Mario Moroni e Massimo Ciaglia, in diretta live su Facebook, in cui saranno presenti special guest e speaker internazionali, inoltre durante l’evento, verranno nominate le 4 migliori startup dell’anno uscite dai programmi PAY4GROWTH® di Grownnectia.

Una di loro sarà nominata come la migliore startup dei Grownnectia Awards 2020 in base all’innovatività dell’idea di business, l’execution, i risultati raggiunti e il voto in diretta del pubblico.

Si tratterà di un evento gratuito dedicato agli startupper e agli imprenditori che desiderano reagire con forza alla situazione attuale e superare questo momento di difficoltà insieme, sostenendosi l’uno con l’altro.

Grownnectia Awards è un evento online che può fare la differenza per startupper e imprenditori.

Qual è l’obiettivo di Grownnectia Awards?

Grownnectia Awards ha come obiettivo quello di mettere in connessione gli startupper con i principali professionisti del settore, sostenendo l’innovazione e il coraggio di portare avanti le proprie idee e i propri progetti.

Questa esigenza di confronto e la necessità di supporto reciproco scaturisce dalla situazione di emergenza che abbiamo dovuto affrontare durante questo difficile anno.

Non a caso, Grownnectia punta a crescere ancora, aprendo nuove sedi in tutto il territorio nazionale. Con il suo modello innovativo, replicabile e scalabile e due sedi operative, Roma e Verona, ha in programma di aprirne altre 5 nel 2021, che si configureranno come dei veri e propri Innovation Hub gestiti da partner territoriali controllati.

Il raggiungimento dell’obiettivo per la campagna Crowdfunding di Grownnectia su BacktoWork ha dato grandi risultati già dalla fase di pre commitment, aprendo ottime prospettive sul lancio ufficiale che avverrà il 4 Dicembre 2020.

L’innovazione, il progresso e le nuove idee di business portate avanti dai giovani e meno giovani non devono fermarsi!

Per questo, Grownnectia ha organizzato questo evento gratuito per chiunque creda nel proprio progetto e nelle proprie intuizioni, che spesso portano a risultati sorprendenti.

Gli startupper o aspiranti startupper che seguiranno la diretta, infatti, avranno l’occasione di ascoltare le parole di alcuni esponenti di spicco di questo settore, ma anche di tanti imprenditori di successo che, a loro volta, sono stati degli startupper.

Inoltre, potranno esprimere la propria preferenza supportando la startup più meritevole, attraverso un voto in diretta che si sommerà ad una valutazione basata sull’innovatività dell’idea di business, l’execution e i risultati raggiunti, al fine di decretare la migliore startup uscita dai programmi di incubazione, pre-accelerazione e accelerazione di Grownnectia.

Oltre ad approfondire alcuni temi fondamentali per la riuscita di ogni progetto imprenditoriale, ci sarà tempo anche per analizzare case studies di startup di successo per trarre ispirazione dalle storie vincenti di semplici idee che si sono trasformate in startup e scaleup.

Come partecipare? Collegati il 4 Dicembre 2020 dalle 15:00 alle 19:00.

Gli speaker dell’evento live streaming

Grownnectia Awards sarà condotto da Mario Moroni, imprenditore, speaker e startup mentor, affiancato da Massimo Ciaglia, CEO di Grownnectia e imprenditore seriale con exit alle spalle.

La loro mission è quella di supportare i giovani talenti, mossi da una grande passione e determinazione, per reagire alla situazione attuale e creare un futuro migliore.

#AndiamoAvantiInsieme!

Durante l’evento, scopriremo come Massimo Ciaglia ha raggiunto una exit vendendo la sua startup ad una multinazionale quotata in Nasdaq, ma anche come Brian Pallas ha trasformato la sua startup da un’idea di business in un’azienda che oggi vale 165 milioni di dollari con 100 collaboratori circa che lavorano in tutto il mondo.

Sarà presente anche Luca Barboni, pioniere del Growth Hacking, che ha formato più di 5000 studenti e professionisti sui temi dell’Imprenditoria e del Digital Marketing. Ma non solo! Tra gli Influencer che saranno presenti in diretta, ci sono anche Marco Bacini, CEO di MB Group, imprenditore di successo e investitore, e Gaetano Romeo, imprenditore digitale, esperto SEO e marketing inbound.

Ogni ora affronteremo temi diversi ma strettamente legati all’ecosistema startup, come il Funding, con il supporto di speaker di rilievo nel settore degli investimenti: Lorenzo Ferrara, Presidente dell’Associazione di business angel BAN Firenze; Francesco Maggio, CFO di KValue e Alain Wormser, Business Development Manager di SiamoSoci e specializzato in crowdfunding azionario immobiliare.

Passeremo, poi, agli aspetti Legal con esperti nell’assistenza legale di startup e PMI, come Cristina Crupi, Fondatrice dello Studio Legale Crupi, Mauro Cervini, Wealth Advisor, supporta le attività di gestione e tutela del patrimonio e Daniele Costa, Fondatore di KBL Law.

Non mancherà un approfondimento sul Marketing, con celebri speaker come Fabrizio Perrone, Founder di Buzzoole, Nicolò Santin, Founder di Gamindo e Chiara Landi, Responsabile del Digital Department d Pro Format Comunicazione e specializzata in Facebook e Instagram Ads.

Infine, ampio spazio sarà dedicato al Content con professionisti della comunicazione come Alberto Maestri, consulente, docente e speaker specializzato nello studio delle trasformazioni dei brand e delle aziende verso il digitale e Nicola Palmieri, CEO di Docety e esperto in Business Influencer.

Per partecipare come spettatore ed esprimere il proprio voto in diretta per supportare la startup migliore, sarà sufficiente collegarsi alla diretta Facebook: https://fb.me/e/4XhOgwnnT