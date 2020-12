Bancomat, zero commissioni per i piccoli pagamenti da gennaio 2021

Zero commissioni per i piccoli pagamenti Bancomat da gennaio 2021: nuovo tassello del piano Cashless.

L’obiettivo del governo è molto chiaro: agevolare e incentivare i pagamenti elettronici per contrastare in maniera netta la circolazione del contante e l’evasione. Il nuovo progetto Cashless, che include l’ormai noto Cashback, trova l’appoggio anche di Bancomat spa, società leader in Italia nei pagamenti con carte di debito, che dal 1 gennaio 2020 prevede zero commissioni per le transazioni effettuate con il circuito PagoBANCOMAT per i pagamenti con importo fino a 5 euro.

Bancomat, da gennaio 2021 zero commissioni

Il progetto durerà fino al 2023 e servirà ad agevolare la diffusione su larga scala dei pagamenti elettronici, concentrandosi in particolare su tutte le operazioni quotidiane di minore importo. Si pensi al pagamento di un caffè o di una piccolissima spesa, il cui pagamento elettronico era fin qui scoraggiato dagli esercenti stessi per via delle commissioni di circuito e interbancarie.

Si tratta dei cosiddetti micropagamenti che al momento rappresentano solo il 2,3% delle transizioni, anche perchè spesso molti esercenti sono sprovvisti di Pos.

Alessandro Zollo, amministratore delegato della società Bancomat, ha così parlato dell’iniziativa: “Rappresentando i tre quarti del mercato di carte di debito in Italia, la società Bancomat ha un ruolo centrale nella sfida promossa dal governo che ci vede coinvolti in prima linea sia con PagoBANCOMAT che con BANCOMAT Pay”.

“L’azzeramento delle commissioni – ha aggiunto –per le Banche per micropagamenti sino a 5 euro per le transazioni PagoBANCOMAT è in linea con il nostro programma di sostegno al rilancio del Paese a cui si aggiungeranno ulteriori iniziative di incentivazione ai pagamenti no cash”.