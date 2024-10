Ege Senni Monaco è noto per la sua relazione con TrigNO. Chi è dunque la co...

Damon Salvatore, uno dei protagonisti dell’attuale edizione del programma Amici, ha recentemente rivelato di sentire forte la nostalgia per la sua compagna. Durante una chiacchierata con Vybes e Ilan, TrigNO ha parlato apertamente del suo amore, sottolineando quanto gli manca. Questo ha scatenato curiosità riguardo alla sua partner: si tratta di Ege Senni Monaco, una modella e tiktoker originaria di Siena.

Il legame tra Damon Salvatore e Ege Senni Monaco

Esplorando i suoi social, ho trovato un video risalente a luglio in cui i due si scambiano un bacio. Inoltre, tre settimane fa, TrigNO ha lasciato un commento su una foto di Ege, a cui la ragazza ha risposto dichiarando il suo amore.

Chi è TrigNO?

Il giovane artista, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, ha 22 anni ed è originario di Asti, ma risiede a Milano. Si definisce “vanitoso, impulsivo e competitivo”, ha due fratelli maggiori, un diploma in ambito scientifico e ha conseguito una laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università Cattolica di Milano. Per lui, fare musica è fondamentale: “È come lavarsi i denti ogni mattina al risveglio!”. Prima di entrare nella celebre scuola italiana, nel 2020 ha firmato con l’etichetta di Francesco Facchinetti, lanciando i singoli “Lento” e “Conto su di te”. L’anno successivo ha pubblicato l’ep Diciannove e il singolo Casino.