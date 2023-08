Elettra Lamborghini sui social in versione "no filter si makeup": piovono cri...

Elettra Lamborghini sui social in versione "no filter si makeup": piovono cri...

Elettra Lamborghini sui social in versione "no filter si makeup": la cantante finisce al centro delle critiche.

Elettra Lamborghini ha condiviso sui social una sua foto “no filter si makeup“, per ribadire ancora una volta il “terrore” che nutre nei riguardi dei filtri di bellezza. La cantante, però, è stata sommersa di critiche.

Elettra Lamborghini in versione “no filter si makeup”

Quanti seguono Elettra Lamborghini conoscono bene il suo odio nei confronti dei filtri di bellezza che spopolano sui social. La cantante non li ama e invita sempre i fan a mostrarsi senza utilizzarli. Al contrario, promuove l’utilizzo del makeup. Non a caso, a didascalia di uno dei suoi ultimi contenuti Instagram, ha scritto: “No filter si makeup“.

Le critiche ad Elettra Lamborghini

Lo scatto di Elettra in versione “no filter si makeup” ha subito attirato l’attenzione dei fan. Alcuni hanno condiviso la sua avversione per i beauty filters, mentre tanti altri l’hanno aspramente criticata. Si legge: “Nessun filtro, ok, ma neanche nessun intervento chirurgico“, oppure “Prima volta che non ti vedo con il cu*o fuori. Sei vestita, un miracolo“, o ancora “A me continui a non piacere. Proprio tu non puoi parlare di “effetto naturale“.

Elettra ignora le critiche

La Lamborghini ha ignorato i commenti negativi, ma i fan hanno continuato a criticarla. In effetti, dando uno sguardo anche solo superficiale agli scatti, non si può dire che il makeup utilizzato sia “naturale“.