Elettra Lamborghini sulla sorella Ginevra: “Non andrò in tv a fare lo show”

Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio su sua sorella Ginevra e ha fatto sapere che non andrà al GF Vip per un chiarimento.

Dopo esser stata più volte tirata in ballo da sua sorella Ginevra al GF Vip, Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio via social.

Elettra Lamborghini contro la sorella Ginevra

Circa tre anni fa Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra avrebbero litigato e chiuso ogni rapporto.

Ora che la sorella della cantante è una delle protagoniste del GF Vip più volte si è parlato del loro litigio, di cui Ginevra ha affermato di non conoscere le motivazioni e di aver provato in tutti i modi a ottenere un chiarimento. In queste ore Elettra Lamborghini ha deciso di replicare via social, specificando che non si recherà in tv assecondando il suo “teatrino”.

“Non parlerò ulteriormente di questo teatrino. Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto è gossip… o in questo caso uno spettacolo triste.

(…) Detto ciò, tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, oltre a quella che ha inviato al mio legale in risposta alla mia prima diffida…ma se l’avessi ricevuta l’avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale ad oggi non ci sia stato alcun chiarimento. Non ho più niente da dire riguardo alla questione, dormite tranquilli se pensate che andrò li a fare dello show”, ha scritto l’ereditiera che finora, sulla questione, aveva preferito non pronunciarsi.

Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi? E, soprattutto, come la prenderà Ginevra quando verrà messa a parte di quanto scritto dalla sua più famosa sorella?