Ginevra Lamborghini entra al GF Vip: la reazione di Elettra

Ginevra Lamborghini sarà tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip e a quanto pare sua sorella Elettra lo sarebbe venuta a sapere tramite Cristiano Malgioglio. Signorini ha confessato quale sarebbe stata la reazione della cantante.

Ginevra Lamborghini: la reazione di Elettra

Nel cast della quinta edizione del GF Vip vi sarà anche Ginevra Lamborghini, che a quanto pare non avrebbe affatto un buon rapporto con la sua più famosa sorella (Elettra Lamborghini) che con lei non parlerebbe. Stando a quanto rivelato da Alfonso Signorini sarebbe stato Cristiano Maglioglio a confessare a Elettra Lamborghini che sua sorella Ginevra entrerà nella casa più spiata d’Italia, e la risposta dell’ereditiera sarebbe stata emblematica:

“Elettra Lamborghini avrebbe chiamato Cristiano Malgioglio e gli avrebbe detto: ‘Vengo a portarti il panettone per Natale’.

Lui, che è una serva e non si tiene un cecio in bocca neanche a pagarlo, le dice: ‘Ma lo sai che nella casa del Grande Fratello probabilmente entrerà tua sorella?’. E lei, gli ha detto: ‘Io vengo a portare il panettone a te’. Quindi neanche sotto Natale le due sorelle faranno la pace”, ha confessato Alfonso Signorini. Insomma tra le due sorelle Lamborghini non correrebbe buon sangue, e del resto la voce è in circolazione fin da quando Ginevra è stata la grande assente al matrimonio di Elettra con Dj Afrojack (lo scorso 26 settembre).

Le due avranno un chiarimento, magari quando Ginevra sarà nella casa del Grande Fratello Vip? Per il momento sulla questione tutto tace, ma in tanti tra i fan sperano di vedere le due di nuovo insieme.