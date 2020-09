Ginevra Lamborghini, sorella maggiore di Elettra Lamborghini, avrebbe fatto sapere che sarà assente alle nozze dell'ereditiera più famosa d'Italia.

La sorella maggiore di Elettra Lamborghini, Ginevra Lamborghini, avrebbe fatto sapere tramite social che non sarà presente al matrimonio di sua sorella con dj Afrojack, che si svolgerà il 26 settembre.

Elettra Lamborghini: la sorella assente alle nozze

Dopo che il rumor su sua sorella Ginevra è circolato in rete, Elettra Lamborghini si è sbrigata a correre ai ripari per evitare lo scandalo e ha spiegato che si sarebbe trattato di una fake news.

Secondo l’indiscrezione, con un secco “no” Ginevra Lamborghini avrebbe fatto sapere che non sarà presente al matrimonio di sua sorella Elettra. Il rumor stonava parecchio col fatto che Elettra Lamborghini avesse sempre affermato di avere un ottimo rapporto con i suoi fratelli, e infatti le sorelle Flaminia e Lucrezia saranno le sue testimoni di nozze, mentre il fratello Ferruccio sarà ovviamente seduto in prima fila durante matrimonio.

Il matrimonio dell’ereditiera è senza dubbio uno dei più attesi dell’anno: i preparativi sono andati avanti per tutto il lock down per l’emergenza Coronavirus e la Lamborghini si è fatta assistere nientemeno che dal wedding planner dei vip, Enzo Miccio.

Le nozze verranno celebrate a Villa del Balbiano, sul lago di Como, alla presenza di ospiti e amici vip. Per il suo giorno più importante Elettra Lamborghini ha disposto che tutti gli ospiti venissero sottoposti quanto prima al tampone per il Coronavirus così da scongiurare il pericolo di trasformare il matrimonio in un “nuovo focolaio”. In tanti non vedono l’ora di sapere quale abito avrà scelto l’ereditiera tra le tre opzioni da lei selezionate insieme ad Enzo Miccio (e che ha promesso di ridurre a due per il giorno delle nozze).