Ginevra Lamborghini, il rapporto con Elettra: “Due mondi separati”

Ginevra Lamborghini, grande assente al matrimonio di Elettra, ha parlato per la prima volta del suo rapporto con la sorella.

Ginevra Lamborghini è stata la grande assente al matrimonio della sua più famosa sorella, Elettra Lamborghini. Da tempo si vocifera di presunti dissidi tra le due e per la prima volta è stata la stessa Ginevra a svelare come starebbero le cose tra lei e la sorella.

Ginevra Lamborghini e Elettra: i rapporti

Da mesi sui social circolano voci riguardanti una presunta lite tra le due sorelle Lamborghini, Ginevra e Elettra, avvalorata dal fatto che la maggiore delle due – Ginevra – fosse assente al matrimonio della sorella più piccola. Per la prima volta è stata Ginevra a parlare del suo rapporto con la sorella affermando che loro due sarebbero molto diverse: “Veniamo da due mondi separati”, ha detto. In realtà – oltre a gestire come direttrice creativa la collezione femminile della casa Lamborghini, Ginevra in passato ha anche tentato la carriera musicale (suo infatti il brano ‘Scorzese) e com’è noto la sorella più piccola è ormai nota nel mondo della musica italiana (nel 2020 ha preso parte anche al Festival di Sanremo).

Le due hanno sempre messo a tacere le voci in merito ai presunti dissapori che ci sarebbero stati tra loro, e il giorno delle nozze di Elettra e Dj Afrojack Ginevra si è limitata a scrivere via social: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”. Quale sia il motivo che ha spinto Ginevra a non prendere parte al matrimonio di Elettra non è dato sapere, quel che è certo è che il mistero su una presunta “lontananza” tra le due sorelle si è infittito sempre di più.