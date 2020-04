Elettra Lamborghini ha una sorella maggiore: si chiama Ginevra ed è anche lei bellissima

Negli ultimi tempi Elettra Lamborghini si è conquistata un grande successo mediatico, anche grazie ai tantissimi di follower sui social e in tv. Ma nella nota famiglia bolognese che produce auto di lusso non è presente solo l’influencer, bensì anche sua sorella maggiore, che si chiama Ginevra. Le due sono piuttosto somiglianti nei tratti del volto, anche se presentano notevoli differenze dal punto di vista fisico. Inoltre Ginevra, al contrario di Elettra, è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e ora lavora nell’azienda di famiglia.

Elettra Lamborghini: la bellissima sorella

Come la sorella minore, anche Ginevra Lamborghini adora la musica, con gusti però nettamente differenti. La bella ereditiera comporre da sé dei brani e si esibisce in cover di altri cantanti sui social. Anche il suo account Instagram conta diverse centinaia di seguaci, che ogni giorno lei intrattiene, soprattutto in questo periodo di quarantena da Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram 🚷 #stayathome#stayinside#lockdown#morning#weekendmood#tan#truelovewaits#boredinthehouse Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 18 Apr 2020 alle ore 3:58 PDT

La bellissima Ginevra Lamborghini ama inoltre praticare diversi sport, soprattutto lo yoga.

Come la sorella minore Elettra, anche lei ha una vita piuttosto attiva e mondana. Tuttavia, rispetto all’ex giudice di The Voice of Italy, appare molto più semplice e discreta. Sui suoi canali social non si mostra infatti mai carica di trucco, indossando spesso abiti che seguono poco le mode del momento.