Elettra Lamborghini non vede l'ora di costruirsi una famiglia tutta sua e ha rivelato che il suo sogno sia quello di adottare.

Elettra Lamborghini e il fidanzato Dj Afrojack stanno progettando le loro nozze e l’ereditiera ovviamente sogna anche una famiglia tutta sua. L’autrice di Musica (E il resto scompare) ha dichiarato che il suo sogno sarebbe quello di adottare un bambino.

Elettra Lamborghini vuole adottare

In quarantena col fidanzato Elettra Lamborghini sogna l’abito bianco e un bambino, ma come lei stessa ha specificato il suo vero sogno sarebbe quello di adottarne uno. “Vorrei adottare ma bisogna essere sposati da almeno tre anni e seguire altre mille regole”, ha dichiarato la cantante, lasciando intendere che dunque lei e Afrojack ci avrebbero pensato.





Per il momento i due – che si stanno godendo la quarantena nella villa extra lusso di lei, con tanto di sala cinema e piscina – stanno organizzando il giorno dei loro fatidici sì che, con tutte le probabilità, verrà celebrato nel 2021.

A causa dell’emergenza Coronavirus sono in molti ad aver rimandato le nozze (due tra i tanti Giorgia Palmas e Magnini, o Jennifer Lopez e Alex Rodriguez) pertanto non ci sarebbe da stupirsi se Elettra Lamborghini e Afrojack abbiano deciso direttamente di rimandare al 2021, in attesa che il periodo passi.

La proposta di nozze è giunta solo a dicembre 2019, durante le festività natalizie e dopo appena un anno di frequentazione. I fan sono comunque in attesa di sapere come e quando verranno celebrate le fatidiche nozze, e sui social in tanti non perdono occasione per seguire l’ereditiera e il suo promesso sposo che attualmente sembrano essere più innamorati che mai.