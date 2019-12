Matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack: la foto con l’anello

Il matrimonio di Elettra Lamborghini è alle porte: dopo 14 mesi di fidanzamento ha detto "sì" al fidanzato, il dj olandese Afrojack

La conosciamo per la sua esuberanza, ma con il suo carisma incontenibile e con quella sfrenata passione per la musica che le scorre nel sangue, la famosa figlia d’arte ha conquistato centinaia di fan. Ora in moltissimi aspettano il matrimonio di Elettra Lamborghini. Ai suoi follower, infatti, ha annunciato la dolce notizia: presto convolerà a nozze coronando il suo sogno d’amore al fianco del dj olandese Afrojack. Dopo 14 mesi di fidanzamento, infatti, i due sono desiderosi di diventare marito e moglie. La Lamborghini è convinta sia “amore eterno” e i fan sono pronti a scommetterci: la celebre (e chiacchieratissima) protagonista di “Riccanza” pare non sia mai stata così felice e serena.

Matrimonio di Elettra Lamborghini: la proposta

Da vero cavaliere il dj olandese ha chiesto in sposa l’amatissima fidanzata.

L’anello, già fotografato sulla mano di Elettra, fa invidia a moltissime fan.

Il cognome è un tratto distintivo per la nipote del famoso imprenditore Ferruccio Lamborghini. Il grande pubblico la conosce soprattutto per la sua partecipazione al reality di Mtv “Riccanza”, e, successivamente, per avere scalato le classifiche con la hit “Pem Pem”, la “Twerk Dance” e il brano “Mala”. Ora siamo pronti a scommettere che Elettra tornerà a far parlare di sé con un matrimonio che si prospetta magistrale e spettacolare, in molti già lo immaginano sfarzoso e all’insegna del divertimento.

Il dj olandese Afrojack è uscito dalla “friendzone”. Quando lui e la Lamborghini si sono conosciuti, infatti, pare che lei non nutrisse alcun interesse per il dj: solo complimenti e un’amicizia profonda.

“Ho conosciuto il mio maschione all’Home Festival del 2018, io disinteressatissima. Non stavo cercando materiale maschiografico. Dicevo, ok, è un dj, discoteche dalla mattina alla sera, show, chissà quanta f**a ha intorno”. In realtà, ha dichiarato ancora Elettra, “mi aveva semplicemente invitato a fare della musica con lui. Quel giorno lì, quando andai da lui ad Amsterdam, già c’era qualcosa di sbagliato. Non ero con Simona, la mia manager. Di solito, se sono cose di lavoro, ci vado con lei. Io corro da lui e lui corre da me. Siamo molto mielosi, veramente diabetici”, ha confidato.





Ora, con delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ha dato l’annuncio ai sui fan, scrivendo: “Quando è la persona giusta lo senti. L’ho sentito sin dall’inizio”.

E assicura: “Durerà per tutta la vita”.