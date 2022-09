Elezioni 25 settembre, Letta: “Partita ancora aperta, vince chi governa”

Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale per Enrico Letta. Il segretario del PD ha toccato nel suo intervento molti punti cruciali.

Per le forze politiche è arrivato il momento di tirare le somme dopo questa lunga campagna elettorale estiva. Il segretario del PD Enrico Letta in un suo intervento ha dedicato ampio spazio ad alcuni temi chiave: dal lavoro, al diritti civili passando alla guerra in Ucraina.

Gli elementi espressi sono stati quanto mai netti e chiari. Nessun inciucio, vince chi governa… parole queste che ci ricordano che le elezioni del 25 settembre sono ormai alle porte.

Elezioni 25 settembre, Letta: “La partita è ancora aperta”

Il segretario del PD, parlando del tema del lavoro, ha affermato: “Lavoro per i giovani…. perché il nostro Paese li ha messi un angolo. Se il nostro Paese non rimette i giovani al centro non ce la farà”.

Ha poi aggiunto: “Il nostro programma è concentrato sul tema del lavoro, sulla riduzione delle tasse sul tema del lavoro. Mentre la dice dice flat tax che aiuta i ricchi, noi diciamo riduzione delle tasse sul lavoro che aiutano le lavoratrici e i lavoratori”.

“Nessun inciucio. Vince chi governa”

Letta ha poi proseguito: “La partita è ancora aperta.

Meloni ha gettato la maschera. Nessun inciucio, chi vince governa, fosse anche la destra” e sulla guerra in Ucraina: “L’Italia non cede ai ricatti di Putin”. Vorrei che tutti i leader politici si schierassero apertamente e che lasciassero perdere tutte le ambiguità che hanno avuto…”.