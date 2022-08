Elezioni 25 settembre, Salvini: “Io al Viminale? Vado dove vogliono gli italiani”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a parlare delle prossime elezioni politiche del 25 settembre: "Viminale? Io vado dove vogliono gli italiani"

Le elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre sono sempre più vicine e i protagonisti principali dei partiti italiani stanno rilasciando diverse dichiarazioni in cui preparano il terreno per il momento del voto. Tra di loro, il leader della Lega Matteo Salvini, è di certo uno dei più attivi.

Matteo Salvini sulle prossime elezioni: “Vado dove vogliono gli italiani”

Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha rilasciato nuove dichiarazioni in vista delle prossime elezioni fissate in Italia per il 25 settembre. Al voto, ormai, mancano meno di due mesi e la campagna elettorale impazza. Salvini, ha parlato ciò che si aspetta dal voto in un’intervista rilasciata a radio Anch’io, su Radiouno.

L’intervista di Salvini: le parole del leader della Lega

Il politico ha spiegato di vedersi al Viminale: “Se mi vedo lì? Mi vedo dove gli italiani vogliono vedermi. La Lega ha esperienza di governo, su questo vogliamo essere precisi con gli italiani. Il nome di qualche ministro sarà indice di serietà.” Salvini ha poi spiegato qual è il programma del suo partito, marcando una netta differenza con il Centrosinistra: “Il centrodestra parla di programmi e di cose da fare. A sinistra si stanno malmenando Renzi, Letta, Calenda, Di Maio.

Sono due mondi diversi, uno ragiona su cosa fare, l’altro di poltrone. La posizione internazionale dell’Italia sarà sempre la stessa a prescindere dal governo.”