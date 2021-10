Elezioni comunali a Roma 2021, affluenza alle urne: aperti i seggi

Le elezioni comunali 2021 in programma a Roma vedono lo scontro elettorale tra 22 candidati: tutte le informazioni sull’affluenza alle urne.

Le elezioni comunali iniziate a Roma sono una tappa importante per la politica capitolina ed ora che i seggi sono stati aperti non resta che aspettare con ansia i risultati. Gli elettori hanno già iniziato a recarsi alle urne per scegliere il nuovo sindaco della città.

Elezioni comunali Roma 2021 e l’affluenza alle urne

Le urne sono state aperte domenica 3 ottobre alle ore 7 e rimarranno aperte fino alle 23, mentre lunedì 4 ottobre 2021 sarà possibile andare a votare dalle 7 alle 15 e subito dopo inizierà l’attività di spoglio. Sul sito di Notizie.it è possibile conoscere tutti i dettagli sulle elezioni comunali a Roma, con tanto di informazioni sui dati dell’affluenza alle urne, l’andamento dei singoli candidati e i commenti a caldo delle varie forze politiche.

Per vincere al primo turno bisogna raggiungere il 50% +1 dei voti totali e questa regola vale esclusivamente per i comuni sopra i 15mila abitanti. Nel caso in cui si dovesse andare al ballottaggio è previsto un secondo turno in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. A contendersi la vittoria sarebbero i due che al primo turno avranno conquistato il maggior numero di elettori.

Elezioni comunali Roma 2021 e l’affluenza alle urne, chi sono i candidati e le liste

Sono in totale 22 i candidati per le prossime elezioni comunali a Roma. Si candida nuovamente Virginia Raggi, attuale sindaco della città, con sei liste a supporto (Movimento 5 Stelle, Roma Ecologista, Lista Civica Virginia Raggi, Sportivi per Roma, Roma Decide e Con le Donne per Roma) seguita da Enrico Michetti con sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc, Lega, Rinascimento e Cambiamo, Partito liberale europeo e Lista Civica per Michetti) e Roberto Gualtieri con altre sette forze (Pd, Roma Futura, Psi, Sinistra Civica Ecologista, Lista Civica Gualtieri Sindaco, Europa Verde e Demos).

Soltanto una lista per Rosario Trefiletti (Italia dei Valori), Luca Teodori (Movimento 3V), Francesco Grisolia (Sinistra Rivoluzionaria), Cristina Cirillo (Pci), Fabrizio Marrazzo (Partito Gay Lgbt+), Margherita Corrado (Attiva Roma), Gian Luca Gismondi (Movimento idea sociale), Paolo Berdini (Roma Ti Riguarda) e Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere).

A seguire ci sono Paolo Oronzo Mogli (Movimento Libertas), Fabiola Cenciotti (Popolo della Famiglia), Carlo Calenda (Calenda Sindaco), Micaela Quintavalle (Partito Comunista di Marco Rizzo), Elisabetta Canitano (Potere al popolo), Carlo Priolo ( Figli d’Italia bambini nel mondo), Sergio Iacomoni (Lista Nerone), Monica Lozzi (Revoluzione Civica), Gilberto Trombetta (Riconquistare l’Italia) e Andrea Bernaudo (Liberisti Italiani).

Elezioni comunali Roma 2021 e l’affluenza alle urne, come si vota

Per votare è sufficiente tracciare un segno sul nome del candidato sindaco che si vuole scegliere. È inoltre possibile tracciare un segno soltanto su una delle liste che sostengono il candidato, oppure farlo su entrambe (candidato e lista). È possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze: basterà scrivere il nome dei papabili, l’importante è che siano di genere diverso (un uomo e una donna o viceversa). In caso contrario la seconda preferenza verrà annullata.

Anche per le elezioni comunali a Roma è possibile esprimere il voto disgiunto. Si può scegliere la preferenza per un candidato a sindaco e un’altra per una lista non collegata.