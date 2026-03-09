Elezioni comunali bis a Pescara: affluenza, candidati e prossime fasi del voto

A Pescara si è svolto il voto parziale dopo l'annullamento di porzioni del risultato del 2026: alle 23 del primo giorno hanno votato 6.136 persone, corrispondenti al 43,94% degli aventi diritto

Pescara torna al voto: il Consiglio di Stato ha annullato parte dei risultati delle comunali 2026 per presunte violazioni, facendo scattare un turno integrativo che riguarda 23 sezioni su 170 e ha chiamato alle urne 13.964 elettori. Alla chiusura dei seggi della prima giornata, alle 23, si erano recati a votare 6.136 cittadini, pari al 43,94% degli aventi diritto.

Modalità e calendario

I seggi hanno aperto domenica alle 7 del mattino e sono rimasti operativi fino alle 23; le operazioni riprenderanno lunedì dalle 7 alle 15. Questo turno parziale integra il primo turno del 2026: se nessun candidato dovesse superare il 50% dei voti validi, si procederà al ballottaggio esteso a tutta la città. La questura conferma che lo scrutinio seguirà le normali verifiche sui verbali.

Quando scatta il ballottaggio

Il ballottaggio è previsto qualora il sindaco uscente — o qualsiasi altro candidato — non raggiunga la maggioranza assoluta del 50% dei voti validi. Nel conteggio saranno inclusi sia i voti delle sezioni ritenute regolari sia quelli delle sezioni rinnovate. In caso di ballottaggio, l’intera popolazione del capoluogo sarà nuovamente chiamata alle urne; date e dettagli saranno comunicati appena definiti dalle autorità competenti.

Partecipazione e significato dei numeri

L’affluenza parziale del 43,94% (6.136 votanti su 13.964) offre già qualche indicazione, ma va interpretata con cautela: si tratta di una consultazione mirata, limitata a poche sezioni, quindi non è direttamente sovrapponibile alla partecipazione dell’intera tornata comunale. Il confronto con l’affluenza complessiva servirà a capire come gli elettori abbiano reagito alla vicenda che ha portato al voto supplementare.

Una bassa partecipazione può influire sulla composizione del Consiglio e sulla percezione di legittimità: tutto dipenderà dalla distribuzione territoriale dei voti e dai tassi di astensione nelle diverse aree. Gli uffici elettorali forniranno risultati definitivi e ulteriori dati nelle prossime ore.

Possibili interpretazioni dell’affluenza

Il dato parziale si presta a letture diverse. Da un lato pesa la stanchezza elettorale e una generale disaffezione verso la politica locale; dall’altro incidono la natura circoscritta del turno e la sensazione, per molti elettori non coinvolti direttamente, che l’appuntamento non riguardi tutta la città. I 6.136 votanti di oggi rappresentano il bacino che deciderà in questa fase: il loro peso andrà valutato in relazione agli altri risultati e alle sezioni ancora da scrutinare.

I protagonisti della corsa

La sfida per la poltrona di sindaco vede l’attuale primo cittadino, sostenuto dal centrodestra, opposto al candidato del centrosinistra, insieme a varie liste civiche e formazioni minori. I risultati nelle sezioni rinnovate influenzeranno messaggi, mobilitazione e possibili alleanze in vista di un eventuale ballottaggio. In contese così serrate, anche scarti ridotti possono determinare cambi di strategia e ricalibrare coalizioni.

Impatto sulle campagne

Le 23 sezioni rimesse al voto assumono oggi valore strategico: partiti e candidati passeranno al setaccio i dati per adattare comunicazione e piani di mobilitazione. Se nessuno raggiungerà la soglia per la vittoria diretta, allora il peso delle alleanze e la capacità di attrarre elettori esterni diventeranno determinanti per il secondo turno. Ulteriori aggiornamenti sul completamento del conteggio arriveranno a breve.

Sezioni e logistica

I seggi coinvolti sono stati allestiti in scuole e altre strutture pubbliche, dall’asilo all’ospedale cittadino, per garantire accessibilità agli elettori. Le segreterie comunali e gli uffici elettorali hanno predisposto personale e materiali necessari alle operazioni: le aperture domenicali e lunedì mattina sono state coperte integralmente e lo scrutinio procederà secondo le consuete procedure.

Prossimi passi

Se la somma dei voti nelle sezioni valide non assegnerà la maggioranza assoluta a nessun candidato, Pescara sarà chiamata al ballottaggio nei tempi che verranno definiti e comunicati ufficialmente. Fino ad allora, ogni voto espresso in queste 23 sezioni conta davvero: contribuirà a definire il quadro finale e, potenzialmente, il futuro amministrativo della città. Aspettiamo i risultati ufficiali e il calendario per le fasi successive.