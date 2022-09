Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Ho sentito Grillo poco fa, ci siamo aggiornati in corsa sui risultati. Vorrei dire che ha dispensato consigli, anche sulla comunicazione di cui è esperto, è stato vicino e partecipe e lo ringraziamo per tutto". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando dalla sede del Movimento in via di Campo Marzio.