Il giornalista di Dagospia Candela in un tweet annuncia due faccia a faccia diretti fra Meloni e Letta: si "scontreranno" il 12 ed il 22 settembre

Elezioni del 25 settembre, ecco i due faccia a faccia diretti fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, con il segretario del Partito Democratico e la leader di Fratelli d’Italia che si confronteranno per il voto politico imminente dall’alto dei loro ruoli di “front runner” (candidati alla presidenza del Consiglio ormai pare brutto o prematuro) delle rispettive coalizioni.

Chi lo dice?

I due faccia a faccia fra Meloni e Letta

Lo rimanda il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela in un tweet: “Giovedì 22 settembre, a tre giorni dal voto, ci sarà il confronto tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. A ospitarlo sarà Rai1, in prime time uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa”. E ancora: “Il 12 settembre confronto anche sul sito del Corriere della Sera moderato da Fontana”.

In agenda anche altre due date della Rai

E in calendario ci sono anche altri eventi di confronti diretti, in primis quelli calendarizzati dalla Rai con una nota ufficiale ma con tutti i leader di coalizione che verranno invitati fra i quali però il facccia a faccia Meloni-Letta da Vespa non figura. La Rai ne ha programma due il 7 ed il 15 settembre, quando saranno invitati i leader delle diverse formazioni politiche in lizza.

E sono confronti del novero dei quali il primo a sollecitarne l’attuazione era stato il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.