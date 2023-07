Elezioni in Spagna, la vittoria è del Pp: ci sono incertezze sulla maggioranza

Elezioni in Spagna, la vittoria è del Pp: ci sono incertezze sulla maggioranza

Il Pp ha vinto le elezioni in Spagna, ma la maggioranza presenta dei dubbi. Non è andato invece bene Vox.

Ci sono degli importanti aggiornamenti sugli exit poll in Spagna. Stando a quanto emerge dai dati pubblicati sull’emittente Rtve, il Pp di Alberto Nunez Feijòo avrebbe raggiunto un numero di seggi che si aggirerebbe tra i 145 e i 150 seggi. Alle spalle troviamo il Psoe (113-118 seggi), seguito dai fanalini di coda Sumar (tra 28 e 31 seggi) e Vox (tra 24 e 27 seggi). In virtù di questi risultati il Pp ne uscirebbe vincitore: pur con una maggioranza in bilico, mentre Vox avrebbe portato a casa un numero di seggi dimezzati rispetto alla precedente legislatura.

Alberto Nunez Feijoo (Pp): “Ci stiamo giocando molte cose”

Nel frattempo il leader del Pp (Partito Popolare), Alberto Nunez Feijoo, all’uscita dai seggi a Madrid, ha dato una sua idea di Governo in Spagna: “ci stiamo giocando molte cose, quale modello vogliamo di Paese ed è necessario che la Spagna decida. Tutto ciò che viene deciso andrà bene e tutto ciò che la Spagna dirà con chiarezza andrà bene per gli spagnoli“, sono le parole che sono state riportate da “Repubblica”.

Fallisce nel suo obiettivo la destra spagnola

Il dato che allo stato attuale balza più all’occhio è il risultato per nulla incoraggiante che ha portato a casa il partito di destra Vox. Si tratterebbe dunque di un dato importante che potrebbe incidere in modo importante sulla composizione che presto potrebbe assumere l’Europarlamento in vista delle elezioni del prossimo anno.