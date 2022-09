Elezioni politiche 25 settembre 2022, Giorgia Meloni dopo la vittoria: “Notte di orgoglio e di riscatto”

"Oggi abbiamo scritto la storia" scrive sui social la leader di Fratelli d'Italia dopo la vittoria alle elezioni politiche.

Esulta Giorgia Meloni dopo i risultati delle prime proiezioni che segnano la straordinaria vittoria del centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Si può dire che dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida FdI.

È tempo che gli italiani abbiano finalmente un governo indicato da loro alle urne” dichiara poco dopo le 2.30 dall’Hotel Parco dei Principi a Roma. Si dice però “rammaricata per la percentuale di astensionisti” e aggiunge che “è stata una campagna elettorale non bella, violenta, aggressiva, che noi abbiamo subito perché la responsabilità era di altri”.

Giorgia Meloni sulla vittoria alle elezioni del 25 settembre

Ora “la sfida è tornare a far credere nelle istruzioni, è un lavoro che dobbiamo fare ancora meglio, gli italiani non si fidano delle istituzioni.

Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, sogni e ricordi. È un vittoria che voglio dedicare a tutti quelli che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Quando stanotte sarà passata noi dovremo ricordarci che questo non è un punto di arrivo ma di partenza. Da domani dovremo dimostrare il nostro valore. È importante capire che se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti, per tutti gli italiani, con l’obiettivo di unire questo popolo, il grande obiettivo sarà quello di far sì che gli italiani possano essere di nuovo orgogliosi di essere italiani”.

Seguono i ringraziamenti ai compagni di coalizione (Salvini, Berlusconi, Lupi): “Nessuno si è risparmiato, le polemiche le abbiamo lasciate ai nostri avversari. Voglio ringraziare gli italiani che non hanno creduto nelle menzogne e nelle mistificazioni dette su di noi. Ringrazio la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre, il mio staff. E voglio ringraziare Fratelli d’Italia, e tutte le persone che ci hanno creduto”.

Il post dopo la vittoria

“Oggi abbiamo scritto la storia” scrive la leader di FdI quando, a poche ore dalla chiusura dei seggi, è ormai evidente il distacco del suo partito dagli altri. “Questa vittoria – continua – è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che – in questi anni – ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato. A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia”.