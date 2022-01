Elezioni Quirinale, lutto per Salerno: muore il senatore Enzo Fasano. Aveva 70 anni

Il mondo della politica salernitana è in lutto a poche ore dalle elezioni in Quirinale. Il senatore Vincenzo Fasano si è spento all'età di 70 anni.

A poche ore dall’inizio delle elezioni del capo dello Stato, il mondo della politica salernitana è in lutto. Enzo Fasano, senatore di Forza Italia e uno dei grandi elettori si è spento all’età di 70 anni. L’uomo da tempo era affetto da un male incurabile.

Morto Enzo Fasano, la lunga carriera politica

Il lungo percorso politico di Enzo Fasano inizia da lontano. Militante inizialmente del Movimento Sociale Italiano, sotto il simbolo di Alleanza Nazionale ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale e assessore all’Istruzione. Sempre con Alleanza Nazionale, nel 2001 è diventato senatore. In seguito ha aderito al Popolo delle Libertà, infine a Forza Italia. Sotto il simbolo di quest’ultimo partito è stato eletto in Parlamento fino ad arrivare ad oggi.

Fasano avrebbe dovuto partecipare per la quarta volta alle elezioni del capo dello Stato, così purtroppo non è stato. Con la sua morte il numero dei grandi elettori scende da 1009 a 1008.

Morto Enzo Fasano, Gasparri: “La sua prematura scomparsa mi lascia sgomento”

Nel frattempo sono in molti sui social a rivolgere un ultimo pensiero al senatore di Forza Italia, tra questi Maurizio Gasparri che sulla sua pagina Facebook ha scritto:

“La prematura scomparsa di Enzo Fasano mi lascia sgomento.

Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta.

Attualmente deputato, per due legislature è stato eletto al Senato. Tessitore infaticabile di rapporti, ha partecipato attivamente al processo di modernizzazione della destra e all’impegno politico e parlamentare nel Pdl e in Forza Italia.

Condivido il dolore della famiglia. Lo porterò sempre nel mio cuore.

Addio Enzo!”.

Morto Enzo Fasano, il cordoglio Forza Italia Campania

Anche Forza Italia Campania si è unita ai moltissimi messaggi di cordoglio: “La scomparsa prematura dell’On. Enzo Fasano lascia un grande vuoto a tutta la nostra comunità. Perdiamo un politico onesto e una persona perbene. Un caloroso abbraccio alla sua famiglia”.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha invece scritto: “Apprendo ora, con dolore, la scomparsa dell’amico e collega Vincenzo Fasano che da tempo combatteva contro la sua malattia. Mi stringo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Enzo, riposa in pace”.