Elezioni regionali in Toscana 2025, urne aperte: si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione. Ecco tutte le informazioni utili, candidati, orari e affluenza.

Elezioni regionali Toscana 2025: i candidati

Oggi, domenica 12 ottobre 2025, e domani lunedì 13, i toscani saranno chiamati alle urne per le elezioni regionali, al fine di eleggere quello che sarà il nuovo presidente della Regione.

A contendersi la carica di Governatore ci sono tre candidati, ovvero Eugenio Giani per il Campo Largo (presidente uscente), il sindaco di Pistoia per il Centrodestra Alessandro Tomasi, e Antonella Bundu con il sostegno di Toscana Rossa, ovvero ,a lista che unisce Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile.

Ci sarà solamente una scheda, di colore arancione ma i voti saranno due, uno per il presidente e l’altro per una delle liste in appoggio e quindi per la composizione della futura lista regionale. Gli elettori possono votare un presidente e una lista a esso collegata, votare solo una lista, votare solo per uno dei candidati presidenti o anche esprimere un voto disgiunto, ovvero votare per una candidato presidente e per una lista non a esso collegata.

Elezioni regionali Toscana 2025: orari, affluenza

Come detto, sono in corso le elezioni regionali in Toscana 2025, per eleggere il nuovo presidente della Regione. Le urne sono già aperte, per la giornata di oggi, domenica 12 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Per la giornata di domani, lunedì 13 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Lo scrutinio si svolgerà quindi lunedì pomeriggio. Se nessun candidato supera il 40 % al primo turno e si andrà al ballottaggio, alla coalizione vincente spetteranno 23 seggi, mentre almeno 14 saranno garantiti all’opposizione. All’eventuale ballottaggio, si presenteranno i due candidati che hanno ottenuto più voti. Si ricorda di portare con sé la scheda elettorale e un documento di identità. C’è attesa anche per conoscere l’affluenza a queste regionali 2025, cinque anni fa, quando vinse Giani, alle urne si presentò il 62,6 % degli elettori.