Elezioni Roma 2021, Enrico Michetti sarà il candidato sindaco del centrodestra: chi è

Il centrodestra ha scelto Enrico Michetti come candidato sindaco nella città di Roma. A proporlo è stata Giorgia Meloni.

In vista delle elezioni comunali di settembre 2021, il centrodestra ha scelto Enrico Michetti come candidato sindaco di Roma.

Elezioni Roma 2021, la scelta del centrodestra

A lungo le forze di centrodestra sembravano dubbiose sulla scelta del proprio candidato. Nelle ultime settimane si sono susseguiti nomi differenti, ma dopo tante ipotesi il centrodestra ha scelto il professore Enrico Michetti.

In molti avevano fatto il tifo per Bertolaso, che aveva subito rinunciato a ogni possibile incarico. Dopo l’impegno prezioso in Lombardia, contribuendo fortemente alla gestione della campagna vaccinale sul territorio, ha deciso di godersi un po’ di tempo in famiglia.

Elezioni Roma 2021, Enrico Michetti è il candidato del centrodestra

Dopo circa due ore di vertice al palazzo dei gruppi della Camera, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato il nome del candidato del centrodestra come sindaco di Roma.

“Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco“, ha dichiarato.

“Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria”, fa sapere Salvini. Anche per Milano e Bologna pare ci sia bisogno di altro tempo. “Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo e decideremo”, ha aggiunto il leghista.

Il professor Michetti insegna all’Università di Cassino, dove è docente a contratto di diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa.

È anche direttore e fondatore della “Gazzetta amministrativa”, una rivista dedicata alla pubblica amministrazione. A Roma in molti lo ricorderanno per i suoi interventi in diretta ai microfoni dell’emittente Radio Radio. A proporre Enrico Michetti è stata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Elezioni Roma 2021, le prime dichiarazioni del candidato di centrodestra

“Sono contento ed emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l’affetto ricevuto. Ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi“. Sono queste le prime parole di Enrico Michetti dopo la sua candidatura a Roma voluta dalle forze di centrodestra.

In vista delle elezioni del prossimo autunno, Michetti sfiderà Carlo Calenda, leader di Azione, Virginia Raggi, che il Movimento 5 Stelle ha nuovamente candidato alle comunali della Capitale, e il vincitore delle primarie del centrosinistra, per le quali il favorito è Roberto Gualtieri.