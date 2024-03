USA 2024: la Cina osserva con interesse le elezioni e spera in relazioni migliori

Anche la Cina sembra essere molto interessata alle elezioni che si terranno quest’anno negli Stati Uniti. Questo è quanto emerso da una recente conferenza stampa dove Lou Qinjian, il portavoce del Parlamento, ha dichiarato la sua speranza di vedere un miglioramento dei rapporti tra i due paesi al di là di chi vincerà.

La Cina apre ad una distensione

Gli Stati Uniti e la Cina da tempo non godono di ottimi rapporti, una situazione che nel tempo è andata peggiorando tra dazi commerciali, la questione di Taiwan e molti altri argomenti. Ma, stando ad alcune recenti dichiarazioni, sembra che Pechino sia intenzionata a voler mettere acqua sul fuoco e calmare la situazione.

A suggerire questa apertura è stato il portavoce del Parlamento Lou Qinjian che, durante una recente conferenza stampa, ha avuto modo di parlare delle elezioni che si terranno quest’anno negli USA, esordendo sottolineando come queste siano un affare interno al paese.

Ma ha poi aggiunto che, non importa chi vincerà, spera vivamente che entrambi i paesi possano lavorare insieme per creare delle relazioni stabili, sane e sostenibili. Infine ha sottolineato che questo miglioramento dei rapporti è un qualcosa che in molti si aspettano di vedere, concludendo poi che la posizione della Cina è sempre stata coerente.

Una ripresa economica nel 2024

Lou Qinjian non si è limitato a parlare degli Stati Uniti nella conferenza stampa, ha anche ribadito come Pechino nutra una grande fiducia per un miglioramento dell’economia durante il 2024. Stando a quanto dichiarato, gli aspetti positivi sono maggiori di quelli negativi, per questo motivo il governo si aspetta una ripresa, ma non è poi entrato nel dettaglio su quali siano questi elementi.